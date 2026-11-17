Més de 30 parades nadalenques ompliran el carrer Major de Cervera
La Paeria de Cervera va presentar ahir la programació d’activitats de Nadal amb el Mercat de Nadal com a principal atractiu després d’haver-li donat un impuls durant els darrers anys. El certamen, que se celebrarà el 5 de desembre, comptarà amb una trentena de paradistes que ompliran el carrer Major, la qual cosa, segons l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, el converteix “en el mercat nadalenc més llarg de la demarcació de Lleida”, informa J. Bonilla.
Durant el dia hi haurà tallers per a nens i adults, una visita teatralitzada al campanar de Santa Maria i un màping a la façana de la Paeria, entre altres activitats.
El calendari festiu s’obrirà la vigília, el 4 de desembre, amb l’encesa de l’enllumenat. També hi haurà actes tradicionals com la festa de Cap d’Any o la cavalcada de Reixos.