Rosalía ha fet història amb nou nominacions en els Grammy
Rosalía ha fet història en les nominacions als premis Grammy a l’aconseguir nou candidatures pel seu àlbum Lux. La cantant catalana opta per les principals categories, com a Àlbum de l’Any, Enregistrament de l’Any i Cançó de l’Any, i competirà amb grans artistes internacionals com Raye, Olivia Rodrigo o Bruno Mars. La gala dels Grammy se celebrarà el proper mes de febrer, quan Rosalía tindrà l’oportunitat d’ampliar el seu palmarès. Aquestes nominacions arriben just després del seu triomf als Latin Grammy, on ja va obtenir sis premis per Lux.