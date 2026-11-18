L’Ilerna Lleida encadena per primera vegada cinc derrotes al Barris Nord
Comptant l’última de la passada temporada, que va ser davant de l’Andorra amb la salvació ja assegurada
L’Ilerna Lleida no para d’establir rècords negatius en aquest desil·lusionant inici de temporada. Després de perdre diumenge davant del Manresa, el quadre lleidatà encadena per primera vegada en la seua història cinc derrotes al Barris Nord, comptant l’última de la passada temporada, que va ser davant de l’Andorra amb la salvació ja assegurada, i les quatre que porta fins a la data del present curs.
Fins ara havien estat quatre els partits seguits sense guanyar com a local des de la seua fundació el 2012. La primera vegada va ser en l’època inicial a LEB Or, la temporada 2015- 2016, en què l’equip va acabar perdent la categoria, encara que va acabar evitant el descens per una vacant. Llavors es va perdre a casa de forma consecutiva davant d’Ourense, Palència, Corunya i Breogán.
La segona ratxa de quatre derrotes seguides ja va ser en l’etapa ACB, concretament la passada temporada, quan els de bordeus van cedir al Barris Nord davant de Múrcia, Unicaja, Reial Madrid i Saragossa, una ratxa de derrotes que va arribar a ser de sis en total. L’últim precedent és l’actual, que es remunta a la derrota davant de l’Andorra del 24 de maig, data des de la qual l’afició lleidatana no veu guanyar el seu equip a casa. Aquesta temporada s’ha perdut com a local davant Burgos, Reial Madrid, Baskonia i Manresa, situant la ratxa global en set derrotes, la pitjor de la història de l’entitat