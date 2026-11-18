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El Pons Lleida torna avui a l’OK Lliga amb l’opció de recuperar el liderat
El Pons Lleida torna avui (20.30) a l’OK Lliga amb un doble repte: deixar enrere la Continental Cup i recuperar el liderat de la competició. Els llistats rebran a l’Onze de Setembre un Lloret que, malgrat ser un acabat d’ascendir, ja ha demostrat que pot competir contra qualsevol rival. El matx, corresponent a la tercera jornada i ajornat per la participació del conjunt lleidatà en el torneig europeu, arriba després d’un cap de setmana de grans emocions. L’equip de Carlos Cortijo va assolir la final al protagonitzar una històrica victòria davant del Barça en semifinals, encara que no va poder culminar la gesta i va caure amb el Porto, vigent campió de la Champions, per un contundent 7-1.
“Guanyar el Barça lògicament ens va donar molta alegria i molta confiança. Ho hem gaudit, però ara tota l’atenció està posada en Lloret”, va avisar ahir Cortijo, que vol girar full ràpidament.
Una victòria permetria al Pons Lleida situar-se novament dalt de tot de la classificació, fins i tot en solitari, sempre que el Voltregà no aconsegueixi guanyar el Calafell en el seu compromís d’avui.
Els llistats, al costat d’aquests dos equips i el Barça, que no jugarà el seu partit ajornat fins al desembre, són els únics que han guanyat els seus dos primers encontres. Quant al Lloret, Cortijo va advertir que “a l’OK Lliga estem veient que, si abaixes un punt la intensitat i la concentració, qualsevol equip t’ho fa pagar”.