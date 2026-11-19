ACTIVITATS
L’esport adaptat s’introdueix a les aules
Alumnes de tres instituts de Lleida practiquen disciplines amb usuaris d’Aspid
Un total de 75 alumnes dels instituts Joan Oró, La Mitjana i Josep Lladonosa van participar ahir en la segona Jornada Inclusiva-Mostra d’Esports Adaptats, organitzada per Aspid al pavelló de Pardinyes. La iniciativa va permetre als joves experimentar diferents disciplines adaptades i atansar-se a la realitat de les persones amb discapacitat. També hi van participar 36 usuaris del centre de dia de l’entitat.
L’activitat es va organitzar en un circuit de quatre estacions: bàsquet en cadira de rodes, boccia, tenis en cadira de rodes i eslàlom amb handbike. Els estudiants, majoritàriament de cicles formatius relacionats amb l’esport, van practicar les modalitats acompanyats per voluntaris del Club Esportiu Aspid. El seu president, Jordi Torné, va destacar que la jornada permet visibilitzar l’esport adaptat entre futurs professionals del sector. “Aquests nois i noies són els que hauran de procurar que l’esport arribi a tothom”, va afirmar. Així mateix, Torné també va alertar que encara persisteixen barreres arquitectòniques i obstacles mentals. En aquest sentit, va defensar que aquestes disciplines s’han d’entendre com a activitats inclusives que puguin practicar conjuntament persones amb i sense discapacitat.
La presidenta d’Aspid, Bibiana Bendicho, va subratllar que “la transformació de la societat passa per l’educació” i va considerar fonamental que els joves incorporin la inclusió a la seua formació i a la futura activitat laboral.