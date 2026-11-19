BÀSQUET
Oriol Paulí: “Les derrotes i la pressió pesen com una llosa”
El capità de l'Ilerna Lleida fa autocrítica i afirma que el partit a la Corunya és “una final”
L’Ilerna Lleida no ha començat bé la temporada. Després de set derrotes consecutives, l’equip lleidatà es troba al fons de la taula i el capità de l’equip, Oriol Paulí, va remarcar, sobre el mal moment mental i físic que travessa l’equip, que “són coses que no li donem importància, però les derrotes i la pressió pesen, i cada setmana que passa és una llosa més. No obstant, ens trobem en la jornada 8 i queda molta temporada, estem a temps de tot”.
L’equip necessita reaccionar i tant els jugadors com el cos tècnic en són conscients. Per això, el de Girona va destacar que “tenim una setmana al davant per preparar una final. Hem d’anar amb tot i centrar-nos a guanyar aquest partit com sigui”. En aquest sentit, Mikel Sanz va assegurar que la clau passa per retrobar-se amb la victòria. “Venim d’una ratxa molt dolenta. Hem lluitat els últims dos partits i la victòria és el que ens ajudarà a donar la volta a això i canviar la dinàmica”, va remarcar.
Paulí, per la seua part, es va alçar com a capità i va destacar que “farem tot el possible per revertir la situació”. “Com a capità vull tenir tots els jugadors motivats i conscienciats per al partit de diumenge”, va afegir. Tot i així, el de Girona també va parlar sobre el seu mal inici de curs. “Estic tocat, com l’equip. Al final sé la importància que tinc dins del club i que no estic responent. Però, com dic, porto molts anys en aquest negoci i sé que sortiré d’aquí. Les coses sortiran millor o pitjor, però ho donaré tot i em buidaré per aquest club”, va afegir. Així mateix, sobre el soroll extern i la situació amb Zach Perrin, va apuntar que “no és una cosa que ens afecti” i va destacar que el francès “té ganes d’ajudar-nos i revertir la situació, com tots nosaltres”.
D’altra banda, tant Paulí com Sanz han estat seleccionats per tal de disputar les finestres FIBA. Per al donostiarra serà la primera internacionalitat, la qual cosa ha representat “una tremenda alegria i il·lusió”. “Hi ha un punt de mi que encara no s’ho creu, vull disfrutar i aprendre”, va afegir. Per la seua part, Paulí va assegurar que la confiança de Chus Mateo “és una injecció d’energia”.