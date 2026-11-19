MOTOCICLISME
“Vull arribar a Portimao en les millors condicions”
Marc Márquez afronta la seua cita clau pel títol “mentalment preparat”
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va assegurar ahir que afronta “en les millors condicions possibles” i mentalment preparat el Gran Premi de Portugal, penúltima cita del Mundial que es disputarà aquest cap de setmana a l’Autòdrom Internacional de l’Algarve, a Portimao, i on disposa de la seua primera oportunitat matemàtica per conquerir el seu desè títol mundial si aconsegueix imposar-se en la cursa esprint de dissabte.
“Mentalment em trobo bé i crec que és fonamental per afrontar aquest moment de la temporada. L’objectiu és arribar a Portimao en les millors condicions”, va remarcar .
En aquesta línia, el líder de la categoria reina va recalcar la seua ambició davant d’una cita clau en la qual lidera la classificació general amb 60 punts d’avantatge respecte al seu principal perseguidor, Jorge Martín (Aprilia), després de protagonitzar una remuntada des de la novena plaça.
“Vull arribar al cap de setmana amb energia, concentrat i preparat per afrontar el que vingui. Estem en la fase decisiva de la temporada i hem de continuar fent les coses com fins ara, sense perdre de vista el nostre objectiu”, va afegir.
El nou vegades campió del món, vuit a la categoria reina del motociclisme, depèn de si mateix per sentenciar el campionat en territori lusità sense esperar a l’última prova al País Valencià.
Per proclamar-se campió dissabte en el traçat portuguès necessita avantatjar en tres punts més el seu rival Jorge Martín (Aprilia), una cosa que aconseguiria automàticament amb el triomf en la prova curta, mentre que si el seu compatriota guanyés les dos carreres, el de Cervera en tindria prou amb sumar 14 punts en tot el cap de setmana.
La relació de Márquez amb el GP de Portugal ha estat marcada pels contrastos, ja que encara que mai ha vençut a l’Algarve –on va ser sisè el 2022, tercer en l’Esprint del 2023 i segon en la carrera curta del 2024 en la seua estrena al podi amb Ducati, a banda de perdre’s les cites del 2020 i el 2025 per lesió–, sí que va celebrar triomfs decisius a l’antic traçat d’Estoril el 2010 i el 2012, conquerint els títols de 125 cc i Moto2, respectivament.