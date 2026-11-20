BÀSQUET
El Club Bàsquet Cappont i el Sícoris Club presenten onze equips
El Club Bàsquet Cappont i el Sícoris Club van presentar ahir els 134 jugadors que jugaran a l’entitat aquesta temporada al pavelló municipal de Cappont. Per al curs 2026-2027 el club lleidatà compta amb un total d’onze equips masculins i cap de femení, distribuïts en les següents categories: Premini, Mini, Preinfantil, Infantil (2), Cadet, Cadet Sícoris, Júnior Cappont, Júnior Sícoris, Sènior Cappont i Sènior Sícoris. La presidenta del club, Margarida Almirall, va afirmar que l’objectiu marcat per a la present temporada és que els jugadors “aprenguin i que s’ho passin bé”.