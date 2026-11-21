FUTBOL
“Abans només venia el meu pare, ara hi ha estadis plens”
Taula redona a Puigverd sobre passat, present i futur del futbol femení
La Llar de Jubilats i Penya Barcelonista de Puigverd de Lleida es va convertir ahir en el nexe d’unió entre el passat, present i futur del futbol femení català i mundial amb la celebració d’una taula redona, emparada en el tercer cicle de conferències de l’ajuntament i moderada per la presidenta de la Penya Tsunami, Núria Salas, que va comptar amb referents i pioneres de l’esport.
L’acte va ser una amalgama de representants de diferents estrats del futbol femení, des del terreny de joc fins als despatxos, passant per l’afició, l’arbitratge, l’scouting i la preparació física.
Un dels principals referents va ser l’exjugadora del Barça durant els anys 80 Marta Mestres. Una pionera, al costat de la també present María Teresa Andreu, del futbol femení blaugrana que va remarcar que “és un orgull poder haver posat les primeres pedres perquè el futbol femení pugui ser on és. Nosaltres no ens adonàvem del que estàvem fent, però amb el temps penses ostres!, doncs sí que vam fer camí’”.
L’acte buscava connectar el passat i present d’un esport que, segons Mestres, ha viscut “un canvi abismal”.
“Abans venia a veure’m el meu pare i poca cosa més, i ara veus tots els estadis plens. Era una cosa impensable”, va afegir Mestres.
Per la seua part, l’exjugadora de l’Espanyol i actual directora de futbol del club blanc-i-blau, la lleidatana Dolors Ribalta, va assegurar que “estem en el millor moment del futbol femení, però aspirem a fer més passos”. Així mateix, va posar de relleu el paper de l’Espanyol, una entitat “que ha apostat pel femení des de fa 55 anys de forma ininterrompuda”.
La taula redona també va comptar amb perfils com la primera àrbitra a dirigir partits a nivell estatal, Anna Zardain, l’exentrenador Félix Gimeno, l’exdirectiva de l’FCF Dolors Bonet, l’observador del Barça Jordi Bonet i el preparador físic de Graham, Torrejón i Cubarsí, Carlos Castellano, que va destacar que “les futbolistes són professionals les 24 hores i els set dies a la setmana. Viuen per i per al futbol. També vull agrair a les pioneres la seua tasca perquè gràcies a elles hem arribat fins aquí”.