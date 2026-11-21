Una caiguda arruïna la victòria de Marc Márquez i allarga la lluita pel Mundial
El pilot Marc Márquez (Ducati) no ha pogut amarrar aquest dissabte el seu títol de campió de MotoGP després de patir una caiguda a falta d’una |volta i mitja per a la bandera de quadres en l’esprint de MotoGP del Gran Premi de Portugal, vint-i-unena i penúltima cita|citació del Mundial de motociclisme, un contratemps que permet a l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), guanyador aquest dissabte, i al també espanyol Jorge Martín (Aprilia), cinquè, mantenir-se vius en la lluita pel campionat.
En el seu segon 'partit point' pel títol, el de Cervera, que sortia segon en la cursa curta de l’Autòdrom Internacional do Algarve de Portimao, es va mantenir durant pràcticament tota la prova en tercera posició, que, amb Martín sisè, li garantia ser campió.
Tanmateix, tot es va arruïnar en anar-se’n a terra en la corba 7 a falta de menys de dos voltes, per culpa de la pluja. La quarta caiguda en una esprint del curs anul·la la seua victòria, encara que aquest diumenge podria garantir-se el seu vuitè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2025) i dècim del Campionat del Món -després del de 125 cc el 2010 i el de Moto2 el 2012.
I és que Márquez avantatja encara en 55 punts a Martín i en 62 a Bezzecchi. Així, serà campió aquest diumenge si és novè o millor en la cursa llarga, passi el que passi amb els seus rivals, i fins i tot si no puntua també celebrarà el títol sempre que el madrileny no sigui primer o segon o que l’italià guanyi la |cursa.
Bezzecchi, que hores abans havia conquerit la pole, va defensar la seua posició de privilegi una vegada apagats els semàfors, mentre Raúl Fernández (Aprilia) assaltava la segona plaça i enviava Márquez a la tercera, que encara li garantia el títol. Per darrere, Martín no aconseguia passar del sisè lloc malgrat intentar guanyar posicions per l’exterior.
L’aparició de les primeres gotes durant la segona volta, que van provocar que s’onegés la bandera blanca de 'flag to flag', van amenaçar de canviar el curs de la carrera. Tanmateix, cap dels contendents pel títol no semblava acusar els nervis; Marc li valia amb el tercer lloc, que obligava el de Sant Sebastià dels Reis a ser quart o millor.
L’arribada d’Alex Márquez (Ducati) a l’altura del seu germà permetia a Marc recuperar la distància, encara que per darrere Martín posava pressió en avançar, al costat de Pedro Acosta (KTM), a Fabio di Giannantonio (Ducati) per situar-se sisè per darrere del murcià. Per davant, li quedava superar el de Mazarrón i el menor dels Márquez per anul·lar la victòria del líder.
Tot semblava encaminat a la coronació del de Cervera, però a falta de volta i mitja l’espanyol va tocar el piano, moll, i se’n va anar a terra en la corba 7. Amb això, traslladava la baralla pel títol a diumenge.
Bezzecchi va ser el primer en veure la bandera de quadres i va liderar un podi que van completar Raúl Fernández i Alex Márquez. A més, Acosta va acabar quart, per davant de Martín. Iker Lecuona (Ducati) va tancar la zona de punts, novè, mentre que Pol Espargaró (KTM) va ser tretzè i Alex Rins (Yamaha), catorzè. Augusto Fernández (Yamaha) i Fermín Aldeguer (Ducati) no van aconseguir acabar la carrera.
Guevara pressiona a González a Moto2
Per la seua part, en Moto2, on l’australià Senna Agius (Kalex) es va garantir la pole per davant de l’espanyol Dani Holgado (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), segon del campionat, provarà de prolongar la lluita pel títol sortint tercer, mentre que el líder Manu González (Kalex) haurà de remuntar des de la desena posició de sortida. 'Manugasss' arriba a Portimao amb 13,5 punts sobre el balear, i podria ser campió si li’n treu 12 més aquest diumenge.
Mentrestant, Iván Ortolá (Kalex) i Dani Muñoz (Kalex), cinquè i sisè, compartiran segona fila, i Alex Escrig (Forward) iniciarà la cita setè. Alonso López (Kalex) arrancarà onzè; Ángel Piqueras (Kalex), tretzè; Adrián Huertas (Kalex), catorzè; i José Antonio Rueda (Kalex), setzè.
Entre els que no van aconseguir superar la Q1, Arón Canet (Boscoscuro) haurà de partir des de la vint-i-tresena plaça, just per davant de Xabi Zurutuza (Forward), i Alberto Ferrández (Boscoscuro) partirà vint-i-cinquè.
Finalment, en la categoria de Moto3, David Almansa (KTM) es va assegurar la pole, amb temps rècord de 1:45.652, per davant de compatriotes Brian Uriarte (KTM) i David Muñoz (KTM), que van acabar a mig segon del 'poleman' d’aquest dissabte.
A la segona fila partirà Joel Esteban (KTM), cinquè, mentre que el ja campió Màxim Quiles (KTM) començarà setè des d’una tercera línia de graella en la qual també començarà Álvaro Carpe (KTM), novè. A més, Adrián Cruces (KTM) arrancarà des de l’onzena plaça, mentre que Adrián Fernández (Profunda) ho farà divuitè. Fora de la Q2 es van quedar Jesús Ríos (Profunda) i Beñat Fernández (KTM), que iniciaran la cursa vint-i-unè i vint-i-cinquè.