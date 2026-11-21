Empat agredolç de l'AEM en un duel directe per l'ascens contra l'Espanyol B (0-0)
Les lleidatanes sumen un punt davant un rival de la part alta, tot i perdonar molt a la primera part
L’AEM i l’Espanyol B han firmat un empat al Recasens en un duel directe entre dos equips de la part alta de la classificació de la Segona RFEF Femenina, tots dos cridats a lluitar per les places d’ascens. Les lleidatanes han anat de menys a més durant el partit i han acabat disposant de les ocasions més clares, però una jornada més s’han trobat amb la falta d’encert de cara a porteria i fins i tot amb el travesser. A la segona meitat, les oportunitats de gol han disminuït i cap dels dos conjunts ha aconseguit desfer l’empat inicial.
La primera part ha començat amb força igualtat, amb dos equips que han buscat imposar el seu joc sense concedir massa espais. Al minut 12, María Lara ha protagonitzat la primera ocasió clara de l’AEM amb un xut que Verónica ha desviat amb una bona intervenció a baix. L’acció ha arribat després d’una bona contra de les lleidatanes, que han aprofitat els espais a l’esquena de la defensa visitant.
L’Espanyol B també ha tingut la seva oportunitat al minut 26, quan María González ha provat fortuna amb un xut llunyà, potent i ajustat al pal, que ha obligat Noelia a reaccionar a temps per enviar la pilota a córner. Tres minuts després, Saray ha vist la targeta groga per una picabaralla entre jugadores abans del servei d’un córner.
Amb el pas dels minuts, l’AEM ha crescut sobre el terreny de joc i ha començat a generar més perill. Al minut 38, Alba de la Fuente ha estat a punt d’obrir el marcador amb una falta directa des de molt lluny que ha acabat estavellant-se al travesser, en una acció que ha sorprès la portera de l’Espanyol B. Les lleidatanes han insistit en el tram final, mentre que Maya Morrell ha vist la targeta groga al minut 43 després de cometre una falta clara. Tot i les millors sensacions locals, el marcador no s’ha mogut abans del descans.
A la represa, el partit ha perdut intensitat ofensiva i les ocasions clares han estat molt més escasses. Al minut 59, Laia Guerrero ha rebut la targeta groga després d’una falta. Poc després, al minut 61, l’AEM ha mogut la banqueta amb l’entrada de Marteta i Abril Francés en substitució d’Alba de la Fuente i Ari Bosch. Dos minuts més tard, l’Espanyol B també ha fet els seus primers canvis, amb Ylenia i Mariona al camp en lloc de María i Laia Guerrero.
El conjunt visitant ha tingut la seva aproximació més perillosa al minut 80, amb un xut centrat i fluix que Noelia ha pogut controlar sense excessives dificultats. L’AEM ha buscat una última embranzida i, al minut 83, Tania Mocholí ha entrat per Maya Morrell. Un minut després, la mateixa Tania ha tingut una bona oportunitat amb una rematada de cap a la sortida d’un córner, però la pilota ha marxat fregant el segon pal.
Ja en el temps afegit, al minut 90+2, Pascaline ha entrat al terreny de joc en substitució de Daysy Bareiro, que ha hagut de retirar-se per unes molèsties a la cama.
Finalment, l’AEM i l’Espanyol B han repartit els punts en un enfrontament molt igualat entre dos aspirants a l’ascens. Les lleidatanes han tornat a demostrar capacitat per competir contra els equips de la part alta i han acabat generant les ocasions més clares, però la manca d’encert i el travesser han tornat a impedir que el Recasens celebrés la victòria.