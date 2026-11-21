FUTBOL
Xavi Espart firma la renovació fins al 2030
Assegura que “això acaba de començar”
El futbolista del FC Barcelona Xavi Espart va firmar ahir la renovació fins al juny del 2030 com la culminació del seu objectiu d’assolir el primer equip, encara que va advertir que “això acaba de començar” i ha de continuar creixent, mentre que va agrair la confiança de Hansi Flick i va valorar com un elogi que l’entrenador alemany l’hagi comparat amb l’exinternacional alemany Philipp Lahm. “El Hansi sempre m’ha transmès molta confiança i crec que l’he sabut aprofitar”, va remarcar el futbolista amb arrels al Pla d’Urgell, ja que el seu avi Josep Maria va nàixer a Mollerussa.
Per la seua part, el defensa danès Andreas Christensen té unes molèsties lleus al soli de la cama esquerra i és dubte per al partit de demà davant el Vila-real a la competició domèstica, segons va informar ahir el club.
Al marge de Christensen, ahir van treballar sobre la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el saguer català Pau Cubarsí, el francès Jules Kounde i Dani Olmo, a més del jugador lleidatà del filial Àlex Campos, que va completar l’entrenament amb la primera plantilla blaugrana.