Vuitena derrota consecutiva de l'iLERNA Lleida que segueix cuer de l'ACB (113-100)
Els lleidatans cauen a la pista del Leyma Coruña, un rival directe per la salvació, tot i la millora a la primera part
L'iLERNA Lleida encadena la vuitena derrota seguida, just abans de l'aturada de seleccions. Un partit sense James Batemon, lesionat i que no ha pogut saltar a pista. A més. l'equip ha patit les expulsions de Mikel Sanz, Dani Garcia i Ejim que han arribat tots tres a les cinc faltes. Una rotació molt curta, que sumat a un inici molt intens, ha pesat al tram final on Coruña ha trencat el partit gràcies als seus 18 triples, la majoria al segon temps.
L'equip és cuer de l'ACB, juntament amb l'Andorra, i es queda a una victòria de Burgos que marca la salvació. Setmana sense partits on s'esperen moviments a la plantilla abans de rebre al Tenerife al Barris Nord.