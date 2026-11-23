TENIS
Alcaraz conquereix les Finals ATP contra Zverev
Carlos Alcaraz es va coronar ahir campió de mestres doblegant l’alemany Alexander Zverev, número u del món, a la final de les Finals ATP (6-2, 7-6 (7)) i es va adjudicar un trofeu que se li resistia i va dissipar les incògnites sobre les seues molèsties físiques.
Alcaraz va passar per sobre del germànic en dos sets i dos hores i dos minuts, prolongant una ratxa de catorze victòries consecutives, i va tancar la temporada ATP amb esplendor, amb la conquesta d’un torneig, també conegut com a Copa de Mestres, que només havien aconseguit dos espanyols fins a la data: Manuel Orantes, el 1976, i Àlex Corretja, el 1998.
Alcaraz va aconseguir alçar-se amb un títol que se li va escapar l’any passat, caient davant de l’italià Jannick Sinner, que s’ha absentat d’aquest campionat a causa d’una lesió.