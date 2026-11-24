El Maristes presenta 293 esportistes i 43 entrenadors
El Club Esportiu Maristes Montserrat Lleida va celebrar la presentació dels seus equips de les seccions de futbol sala i bàsquet, en una jornada en què va reunir 290 esportistes i 43 entrenadors i entrenadores, que va posar de manifest el creixement d’un projecte esportiu amb més de quaranta anys de trajectòria a la ciutat. Un dels fets més destacables del club és la continuïtat dels seus esportistes a l’entitat, i és que tots els seus segons entrenadors i entrenadores provenen de la base del Maristes, que ara han decidit continuar vinculats dins de l’staff tècnic per ajudar en el creixement dels esportistes. L’entitat lleidatana continua apostant per un model que combina formació, competició i valors.