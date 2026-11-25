L’AEM guanya l’Aldeana i es classifica per a les semifinals de la Copa Catalunya (0-3)
Amb un onze ple de rotacions, les lleidatanes segellen la classificació contra un rival d'inferior categoria
L’AEM ha fet valer el seu favoritisme en l’enfrontament de Copa Catalunya contra l’Aldeana (0-3), equip de Primera Catalana. Les lleidatanes han afrontat el compromís amb un onze amb moltes rotacions, que ha donat oportunitats a diverses futbolistes del filial.
Al minut 13, Abril Francés ha inaugurat el marcador després d’una bona passada per banda de Marteta. A l’equador de la primera meitat, Pascaline ha disposat d’una ocasió per ampliar l’avantatge, però el marcador no s’ha mogut més abans del descans (0-1).
A la represa, Pascaline ha tornat a veure porteria i ha fet el 0-2 per encarrilar la classificació. En el tram final del partit, Marteta ha arrodonit el resultat amb el tercer gol, certificant el triomf i el passi de l’AEM a les semifinals de la Copa Catalunya.
Aquest cap de setmana, les lleidatanes no tindran compromís de lliga, ja que hi ha jornada de descans.