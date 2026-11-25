HOQUEI
El Vila-sana vol recuperar-se de l’última ensopegada, i l’Alpicat rep el líder
Vila-sana i Alpicat disputen aquesta nit els seus partits de la cinquena jornada de l’OK Lliga davant el Manlleu i el Telecable Gijón, respectivament, duels avançats a causa que tres dels equips –tots menys el del Segrià– arranquen aquest dissabte la Champions. El conjunt del Pla intentarà girar full de la seua derrota a la pista del Palau, la primera de la temporada i que trencava una ratxa sense perdre a la Lliga d’un any.
Les de Lluís Rodero buscaran recuperar sensacions abans de l’estrena europea rebent un Manlleu que arriba fort, no en va té només dos punts menys que les lleidatanes i únicament ha perdut un partit, precisament el de la passada jornada a casa davant del Fraga.
Per la seua part, l’Alpicat té una prova de nivell, ja que rep el líder Telecable Gijón, campió de la Supercopa i l’únic equip invicte i amb ple de victòries. “No diria que és una missió impossible, perquè sempre hi ha una mínima esperança, però està clar que és molt difícil perquè estan forts i juguen un gran hoquei. Hem de donar una bona imatge i acabar amb bones sensacions”, va apuntar el seu tècnic, Mats Zilken.
Tant Vila-sana com Alpicat aprofitaran la jornada per commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.