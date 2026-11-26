BÀSQUET
L’Ilerna fitxa Bakary Dibba i negocia per l'alemany Nelson Weidemann
El club, que tenia un acord amb el danès, va tancar ahir el traspàs amb el Breogán
L’Ilerna Lleida treballa a preu fet per deixar tancats aquesta mateixa setmana, aprofitant l’aturada de seleccions, els quatre fitxatges que va prometre com a mínim la junta directiva dilluns passat. Després d’anunciar l’acord amb Dragan Apic i pendents de fer el mateix amb Ángel Delgado, el contracte del qual ja està firmat i només pendent que el dominicà resolgui uns tràmits burocràtics al seu país, el club del Barris Nord va tancar ahir el tercer, Bakary Dibba, i està negociant el quart, que seria l’escorta alemany Nelson Weidemann.
Amb l’aler-pivot danès ja existia un principi d’acord, però faltava negociar la carta de llibertat amb el Breogán, club que en tenia els drets. El club de Lugo no va posar cap problema i ahir es va tancar l’acord de traspàs per una quantitat baixa, tal com va avançar el digital de SEGRE. Aquest fitxatge podria suposar la marxa de Melvin Ejim, amb un rendiment que està decebent.
Pel que respecta a Nelson Weidemann, les converses estan molt avançades i es podrien tancar en qüestió d’hores. L’escorta germànic ha desenvolupat la seua carrera a la Bundesliga alemanya, en equips com l’Alba Berlín, Nuremberg, Bayern Múnic, Bamberg, Göttingen, Ulm, Chemnitz i Rasta Vechta, encara que arribarà de la Lliga Australiana, com James Batemon el 2025.
Aquest any ha fet una mitjana de 4,1 punts, 1,4 rebots i 0,9 assistències amb els New Zealand Breakers en 9 partits. Destaca per la seua intensitat defensiva i versatilitat, ja que pot actuar també de base.
D’altra banda, el club va anunciar ahir la marxa de Lucas N’Guessan després de 6 setmanes entrenant.