ATLETISME
Uns 250 atletes a la ‘Cursa on Déu va perdre l’espardenya’
La primera edició de la Cursa on Déu va perdre l’espardenya, celebrada a Bovera diumenge passat, va acollir uns 200 participants entre les carreres de 10 i 15 quilòmetres i la trail de 13 km i 250 m de desnivell positiu, mentre que la caminada en va acollir unes cinquanta. Marc Collado i Jana Reig es van imposar en la prova de 13 km, Alejandro Renales i Verónica Mari Cruz, en la de 10 km, mentre que Robert Carlos i Anna Mòdol ho van fer en la de 5 quilòmetres.