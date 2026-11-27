POLIESPORTIU
LleidaJove connecta 25 joves amb entitats del sector esportiu
LleidaJove va celebrar ahir una nova edició del Job Dating esportiu, una iniciativa destinada a connectar joves que busquen feina o formació amb empreses i entitats vinculades a l’esport. La jornada va reunir 25 participants interessats a conèixer les sortides professionals del sector i accedir a possibles pràctiques formatives. L’activitat, impulsada per la regidoria de Joventut de la Paeria, va comptar amb joves en recerca activa de feina i alumnes dels cursos del programa Superciate. L’objectiu era atansar-los a la realitat del mercat laboral i facilitar-los contactes que puguin convertir-se en oportunitats professionals. En aquesta edició van participar quatre entitats del territori: Skatia, l’AEM, el servei d’Esports de la Paeria i el consell esportiu del Segrià. Els seus representants van compartir les seues experiències, van explicar les necessitats de personal de les seues organitzacions i van donar a conèixer les possibilitats de col·laboració, tant mitjançant pràctiques formatives com a través de futures incorporacions laborals.
Durant la reunió, els joves van poder mantenir converses directes amb els responsables de les entitats, presentar els seus interessos professionals i conèixer quins perfils i competències se sol·liciten.