MOTOCICLISME
Marc Márquez vol acomiadar l’anyobtenint un podi a Xest
“M’agradaria acabar bé la temporada”, diu
El campió del món de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), afronta el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que es disputa aquest cap de setmana al circuit Ricardo Tormo de Xest, amb l’objectiu de tancar la temporada amb un bon resultat. “M’agradaria acabar el cap de setmana bé i acabar la temporada bé. Això significa intentar lluitar per aquest podi”, va assegurar ahir davant dels mitjans.
El pilot de Cervera va explicar que no vol assumir riscos innecessaris després de conquerir el títol mundial. “Si ens estiguéssim jugant el Mundial o aquest circuit estigués per la meitat del calendari, diria que venim a atacar, venim a guanyar, perquè és un circuit d’esquerres. Però també soc conscient i tinc moltes ganes de fer un hivern normal”, va assenyalar.
Márquez manté, no obstant, la motivació per ajudar Ducati a aconseguir el campionat de constructors. “El títol més important, tant per a Ducati com per a mi, ja és a la butxaca”, va recordar. També va explicar que ha après de l’experiència de l’any passat, quan va arribar a Indonèsia després del Japó sense energia. Ara sap que ha de mantenir “l’espurna i la tensió necessària”. El lleidatà va recordar a més que Xest va ser l’escenari en el qual va provar per primera vegada la Ducati després de la seua etapa a Honda. “Quan vaig pujar i vaig veure que era una moto, que tenia dos rodes, que sabia anar ràpid i que sortien les coses, em va tranquil·litzar molt”, va explicar.
Sobre els reptes de futur i la possibilitat de conquerir un onzè títol mundial, va demanar prudència. “Tranquils, anem a gaudir el present. Vull assaborir bé aquest títol”, va concloure el vuit vegades campió de MotoGP.