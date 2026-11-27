TENIS
Mérida i Jódar liquiden Àustria i Espanya es planta a semifinals
Dani Mérida i Rafa Jódar van donar ahir la victòria a Espanya davant d’Àustria (2-0) als quarts de final de la Copa Davis i van certificar la classificació per a semifinals, en les quals els espera demà Gran Bretanya. La selecció que dirigeix David Ferrer arriba per segona vegada consecutiva a aquesta ronda i busca a Bolonya la setena enciamera després de perdre la final l’any passat contra Itàlia. Àustria, per la seua part, es va quedar a prop d’assolir semis per primer cop des del 1990 i igualar així el seu millor resultat històric.
Dani Mérida va donar el primer punt de l’eliminatòria al guanyar amb superioritat Joel Schwaerzler en dos sets, per un doble 6-4. Poc després va ser el torn de Jódar, que tenia l’oportunitat de deixar sentenciat el duel i ho va aconseguir, malgrat que no sense dificultats. El madrileny va poder capgirar un partit en què va perdre el primer set per 2-6, per acabar adjudicant-se els altres dos per 6-0 i 6-1, i passant així a semifinals.
Per la seua part, Gran Bretanya va guanyar ahir Alemanya després de tres partits en els quals només el germànic Alexander Zverev va aconseguir un triomf per al seu país. En el doble definitiu, Henry Patten i Neal Skupski van superar Kevin Krawietz i Tim Puetz per 6-2 i 7-6 (6).