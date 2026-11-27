PROJECTES
Tres entitats lleidatanes tindran ajuts d’Europa
Sedis Bàsquet, Cadí Canoe Kayak i 2022FuturLleiEU, amb 60.000 € cada una
Tres entitats lleidatanes figuren entre les beneficiàries de la convocatòria 2026 del programa europeu Erasmus+ Sport, que finançarà iniciatives per fomentar la inclusió i la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.
L’Associació Esportiva Sedis Bàsquet liderarà el projecte Basketball for All, mentre que el Club Cadí Canoe Kayak i 2022FuturLleiEU participaran com a socis en dos propostes més. Cada una rebrà una subvenció de 60.000 euros.
El Sedis Bàsquet encapçalarà una iniciativa destinada a promoure la inclusió i la participació activa mitjançant l’esport adaptat.
El Cadí Canoe Kayak col·laborarà amb Inriversport, un projecte de cooperació entre clubs europeus de piragüisme d’aigües braves per afavorir la inclusió i la participació juvenil en l’esport de base, a més de millorar la formació dels entrenadors.
Per la seua part, 2022FuturLleiEU participarà a IGREEN, una proposta que pretén impulsar l’esport inclusiu i sostenible en centres comunitaris dirigits a joves en risc d’exclusió de la pràctica esportiva.
En el conjunt de Catalunya, una vintena de projectes apareixen a la llista provisional de la Comissió Europea. Els ajuts oscil·len entre els 60.000 i els 450.000 euros.
Des de l’inici del programa, el 2014, la Comissió Europea ha finançat 225 projectes esportius liderats o participats per entitats catalanes. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, destaca que “compartir coneixement i bones pràctiques amb altres territoris europeus ens ajuda a fer avançar l’esport català”. El programa Erasmus+ 2021-2027 destina 470 milions d’euros a l’àmbit esportiu. D’altra banda, Catalunya va liderar la participació autonòmica en l’última Setmana Europea de l’Esport, amb 703 activitats i 38.319 participants.