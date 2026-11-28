El Camp d’Esports de Lleida va veure el primer partit de Ronaldinho a Europa
El seu equip va participar en l’homenatge a Mario Duran davant del Lleida el març del 2000 || El Gremio no va passar de l’empat a zero i Raul Ojeda li va parar un penal
Ara que Ronaldinho acaba de tornar al futbol, als seus 46 anys, amb el Ravenna, equip de les categories inferiors italianes, convé recordar que el 20 de març del 2000 el futbolista brasiler va fer el seu debut a Europa en un partit amistós al Camp d’Esports contra la UE Lleida, aleshores a Segona Divisió i entrenada per Víctor Muñoz, en una jornada que va servir per retre homenatge a l'etern president Mario Durán, sota el mandat del qual el Lleida va aconseguir pujar a Primera per segona —i última— vegada.
Primer es van enfrontar el Lleida de l'ascens i el Dream Team del FC Barcelona. Carles Busquets, porter blaugrana, va acabar a la Clínica Montserrat després de desplomar-se commocionat en rebre una pilotada al cap de Javi Gracia. El partit tenia l'atractiu de veure Ronaldinho, un jugador pretès per diversos equips europeus.
A Lleida no va brillar i, a més, va fallar un penal a la primera part que va aturar Raúl Ojeda. Ronaldinho va poder fitxar en aquella gira pel Barça a cost zero (només havia de pagar drets de formació i sou), però els serveis tècnics del club el van rebutjar i va acabar al París Saint-Germain, d'on Jan Laporta el va fitxar per una milionada.
Això sí, al Camp Nou van celebrar amb ell una Champions (2005-2006), dues Lligues (2004-05 i 2005-06), dues Supercopes, una Pilota d'Or i una ovació del públic del Bernabéu després d'una rotunda victòria contra els blancs.
El Lleida va jugar amb Raul Ojeda, Fran, Oriol, Quique Alvárez, Javi García, Roa, Simplicio, Maqueda, Maldonado, Maia, Mikel. També van jugar Setvalls, Gallart, Calderón, Escoda, Vlademir, Stanic, Simeón, Josemi i Javi Peña.
El Gremio va jugar amb Danriei, Anderson, Marinho, Nené, Astrada, Roberto, Paulo Nunesa, Pansera, Ronaldinho, Zinho, Rodrigo. També van jugar Hernani i Tinga.
Incidències: 6.800 espectadors en el Camp d’Esports que van deixar en taquilla 3.500.000 pessetes de recaptació.