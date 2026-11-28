Ensopegada d'un Atlètic Lleida negat de cara a porteria (0-2)
Dos gols del Vilassar de Mar al tram final de cada part han decidit un partit on els lleidatans no han estat encertats en atac
L’Atlètic Lleida ha encaixat una derrota inesperada al Camp d’Esports davant el Vilassar de Mar, un equip situat a la zona de descens. Els lleidatans, quarts classificats i en zona de play-off, han dominat el partit durant bona part dels noranta minuts, però la manca d’encert de cara a porteria els ha acabat condemnant. El conjunt visitant ha aprofitat les seves oportunitats per endur-se els tres punts en un partit en què l’Atlètic ha tingut el control del joc, però no ha trobat la manera de transformar les ocasions en gols.
Els locals han començat dominant i han buscat avançar-se en el marcador des dels primers minuts. Al minut 10, Jaume Pascual ha protagonitzat la primera ocasió clara amb un xut ras i creuat que Pol Cordero ha aturat sense problemes. Més endavant, al minut 32, Youssef ha tingut una gran oportunitat amb una rematada de cap a boca de canó, però el porter visitant ha evitat el gol amb una gran intervenció amb el cos. Al minut 39, Albert Estellés ha vist la targeta groga després d'una falta dura sobre Youssef. En la jugada posterior, l'Atlètic ha tornat a buscar el gol amb una rematada de cap després d'una falta penjada a l'àrea, però la pilota ha marxat per damunt del travesser.
Quan semblava que el partit arribaria al descans amb empat, el Vilassar de Mar ha colpejat en la seva primera gran oportunitat. Al minut 43, Óscar González ha sorprès Albert Alfonso amb un autèntic golàs. El jugador visitant ha connectat un xut espectacular que ha entrat per l'escaire, sense que el porter lleidatà hi pogués fer res. D'aquesta manera, el conjunt del Maresme s'ha avançat en el marcador en la seva primera rematada entre els tres pals (0-1).
A la represa, el guió del partit s'ha mantingut amb un Atlètic Lleida dominador, però novament poc efectiu en atac. Al minut 47, Youssef ha disposat d'una nova ocasió amb una rematada de cap que ha obligat Pol Cordero a fer una gran estirada per evitar l'empat. Al minut 59, Airan ha entrat al terreny de joc en substitució de Moha, i només un minut després Youssef ha tornat a tenir una oportunitat amb el cap, però no ha pogut connectar bé la pilota, que ha marxat fregant el pal.
El Vilassar de Mar ha continuat defensant el resultat i ha introduït diversos canvis per mantenir l'avantatge. Al minut 68, Pol Martin ha substituït Dani Racafull, mentre que al 72 Joan Bauzà ha vist la targeta groga després d'una dura entrada a la banda. Al minut 76, l'Atlètic ha mogut la banqueta amb l'entrada de Christian Dieste per Hug Ruiz. El conjunt visitant també ha fet un triple canvi amb les incorporacions de Malamine, Marc Garcia i Adrià Mora, en substitució de Jurado, Sarr i Omat.
En el tram final, els lleidatans han intensificat la pressió a la recerca de l'empat. Al minut 85, Youssef ha disposat d'una ocasió molt clara amb un xut que Pol Cordero ha aconseguit salvar sobre la mateixa línia de gol, amb l'ajuda de la defensa visitant. Al minut 87, Gerard i Guille Alonso han entrat al camp per Marcel i Dani Santigosa en un últim intent de l'Atlètic per capgirar el resultat.
Tanmateix, quan els locals encara buscaven el gol de l'empat, el Vilassar de Mar ha sentenciat el partit al temps afegit. Al minut 90+2, Malamine ha aprofitat un refús dins de l'àrea local per culminar una contra i establir el definitiu 0-2.
D'aquesta manera, l'Atlètic Lleida ha deixat escapar tres punts al Camp d'Esports en un partit que ha dominat en joc i ocasions, però en què la falta d'efectivitat ha estat determinant. El Vilassar de Mar, en canvi, ha demostrat una gran eficàcia i ha castigat els errors dels lleidatans per aconseguir una victòria important en la seva lluita per sortir de la zona de descens.