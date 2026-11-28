BÀSQUET
L’Ilerna espera que Weidemann obtingui la llibertat del seu club
L’alemany busca avançar la sortida de l’equip per no perdre l’oferta lleidatana
L’operació per l’escorta Nelson Weidemann continua pendent d’una qüestió contractual. L’alemany, que també pot fer les funcions de base, té contracte amb el seu actual equip fins a la setmana que ve i està intentant aconseguir una sortida anticipada per poder incorporar-se a l’Ilerna Lleida sense que es frustri l’oferta del club lleidatà. Ara per ara, no hi ha avenços ni novetats en les negociacions.
El jugador teutó, que ja ha donat el vistiplau a la proposta lleidatana després de conversar amb el tècnic Gerard Encuentra com ja va informar SEGRE, té contracte amb els New Zealand Breakers fins al proper dia 3 i està intentant obtenir l’autorització per abandonar l’equip abans d’aquesta data i no perdre l’oferta del conjunt lleidatà.
Pel que ha pogut saber aquest diari, fins ahir no hi havia novetats sobre les negociacions ni s’havia produït cap acord que permeti desbloquejar la seua arribada. Weidemann, de 27 anys i 1,91 metres, ha disputat nou partits aquesta temporada a l’NBL australiana, amb unes mitjanes de 4,1 punts, 1,4 rebots i 0,9 assistències en 17 minuts. Destaca per la seua intensitat defensiva i la seua versatilitat per actuar tant de base com d’escorta.
Minicopa Endesa
D’altra banda, el Cochesinternet Lleida va debutar ahir a la Minicopa Endesa perdent els dos partits del seu grup encara que va donar una bona imatge. Al matí, va caure contra l’Unicaja per 77-51 i a la tarda contra el Joventut per 89-64. Amb aquestes derrotes ja no té opcions de passar a la següent ronda, però li quedarà avui un tercer partit davant del Corunya (15.00), que també va perdre els seus partits davant dels mateixos rivals, per intentar acomiadar-se amb un triomf. El màxim anotador del conjunt lleidatà tant davant del Joventut com davant de l’Unicaja va ser Moulaye Tounkara, autor de 20 i 13 punts, respectivament.