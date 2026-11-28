MOTOCICLISME
Marc Márquez: Una llegenda forjada entre rècords i caigudes
Segueix sent el campió més jove de MotoGP. Suma deu títols i deu operacions
1997. Marc va començar a rodar pels voltants de Cervera.
2008. El seu primer podi al Mundial, tercer a Donington.
2010. Guanya a Xest el seu primer títol mundial, el de 125.
2012. Guanya el títol de 250, la seua segona corona mundial. - EFE
2013. Es converteix en el pilot més jove a guanyar MotoGP. - EUROPA PRESS
2020. Un any per oblidar, amb una lesió clau.
2025. Marc deixa enrere les lesions i torna a guanyar el Mundial 2.184 dies després del seu últim títol el 2019. - MOTOGP
2026. Culmina una gran remuntada de 102 punts per aixecar el seu desè títol, el vuitè a MotoGP.
Marc Márquez porta la precocitat a l’ADN. Va començar amb 4 anys amb una moto amb rodetes i aviat va passar a l’enduro i al motocròs abans d’iniciar-se en la velocitat. El 2008, amb 15 anys, va debutar al Mundial i amb prou feines va necessitar sis carreres per pujar al podi: va ser tercer a Donington Park, amb 15 anys i 126 dies, convertint-se en el segon pilot més jove.
La seua progressió va ser meteòrica: campió del món de 125 el 2010 i de Moto2 el 2012. Va arribar a MotoGP el 2013 i amb 20 anys i 266 dies es va convertir en el campió més jove de la categoria reina, rècord encara vigent. També va ser el guanyador més jove d’un gran premi de MotoGP (20 anys i 63 dies) i el 2014 va revalidar la corona després d’encadenar deu victòries. La seua trajectòria, tanmateix, està plena de caigudes i lesions.
El 2011 va patir visió doble després d’una caiguda que li va privar de ser campió, i el 2014 es va fracturar el peroné entrenant. Després van arribar les luxacions d’espatlla del 2018 i l’operació d’estabilització del 2019. El cop definitiu va arribar a Jerez, el 2020: fractura de l’húmer dret, quatre intervencions i una interminable recuperació que el van fer pensar en la retirada.
Però va seguir, i l’any passat va afegir un altre rècord històric a la seua col·lecció: es va convertir en el pilot que més temps havia necessitat per tornar a conquerir un Mundial de MotoGP, 2.184 dies després del seu títol del 2019. Una carrera excepcional, escrita tant amb rècords com amb cicatrius.