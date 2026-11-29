MOTO GP
Àlex Márquez és baixa per l'última cursa de la temporada per un broncoespasme sever
El pilot de Cervera ha abandonat el circuit i l'han traslladat a l'hospital
Àlex Márquez és baixa per la cursa d'aquest diumenge a València, l'última de la temporada de Moto GP. Segons ha informat a la xarxa social X el Gresini Racing, citant al doctor Ángel Charte, el pilot de Cervera pateix un sever broncoespasme que l'ha fet abandonar el circuit. De fet, està ingressat a l'hospital 9 d'Octubre.
L'encara vigent campió va quedar sisè a l'sprint d'aquest dissabte i estava classificat quart per la cursa d'aquest diumenge a les 14.00 hores, l'última del seu germà, Marc Márquez.