El Lleida ressorgeix amb una golejada a Alzira (1-4)

Publicat per aleix blanc Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF visitava Alzira immers en un mar de dubtes, no només per la dinàmica d’empats, sinó per l’atípica situació institucional entre club i ajuntament.

La primera meitat ha començat amb poques ocasions pels dos conjunts, tot i que el Lleida controlava la possessió de pilota. Al minut 23 l’Alzira ha tirat de pissarra i s’ha avançat al marcador després d’una centrada lateral de Míchel que ha rematat Koke per sota de les cames d’Iñaki. El jugador local s’ha infiltrat entre la defensa lleidatana que ha perdut la marca després de diversos bloquejos. A les acaballes de la primera meitat un malentès entre Solbés i Iñaki gairebé costa un disgust al conjunt del Segrià. L’última oportunitat l’ha tingut Joaquín amb un xut des de fora de l’àrea que ha marxat fregant el pal.

L’entrada de Naranjo per Òscar Rubio al descans ha canviat la cara de l’equip en l’aspecte ofensiu. Als tres minuts i escaig de la represa, Fran Pérez ha empatat el partit després d’una afortunada jugada amb incomptables rebots entre els defensors de l’Alzira, Lledó i Naranjo. El Lleida s’ha bolcat en atac sent conscients que un altre empat seria insuficient. Fran Pérez ha provocat un penal en una transició ofensiva dels blaus, Unai García ha estat l’encarregat de transformar la pena màxima i avançar els lleidatans al marcador. El Lleida no ha tingut prou en remuntar el partit i ha buscat la sentència. Joaquín, ex de l’Alzira, ha situat el tercer a l’electrònic i ha acabat amb les esperances dels valencians. Amb la feina feta els del Segrià s’han centrat a defensar el marcador amb la major solidesa possible. En el temps de descompte Efe Ugiagbe ha fet el quart per liquidar a l’Alzira després d’un contraatac dirigit per Unai i Naranjo. Finalment, el Lleida ha trencat la mala dinàmica d’empats.

Amb aquest resultat el Lleida se situa en la vuitena posició, a tan sols 1 punt de la zona de play-off. El següent partit dels del Segrià serà diumenge vinent a les 17.00 contra l’Elx Il·licità al Camp d’Esports.