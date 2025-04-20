Un Lleida amb moltes baixes cau a Torrent
La derrota deixa el conjunt d’Idiakez sense opcions de Play-Off
El Lleida CF ha vist esvaïdes les seves opcions de Play-Off després de caure per la mínima al camp del Torrent. Tot i les nombroses baixes, l’equip ha ofert una imatge competitiva però insuficient per treure un resultat positiu.
El partit ha començat amb un domini del Torrent servint diversos serveis de cantonada i creant accions que han alertat ja a Iñaki que ha hagut d’intervenir còmodament. El Lleida també ha disposat de diverses arribades a l’àrea per part de Gené i de Fran Pérez, però no han aconseguit disparar a porta. A partir d’aquesta intensitat inicial, el matx ha reduït la velocitat i el joc ha esdevingut més en un domini del mig del camp. La primera part, al final, ha acabat amb un Lleida dominant i evitant que el Torrent crees perill a l’àrea lleidatana.
La segona meitat ha iniciat amb la mateixa tònica amb la qual ha acabat la primera, el Lleida dominant i disposant d’arribades a l’àrea sense poder materialitzar les jugades. El conjunt d’Idiakez ha sabut aguantar i dominar el tram inicial de la represa malgrat les dificultats de les baixes. Al minut 65, Adri Lledó ha vist la primera targeta dels blaus per frenar un contraatac mitjançant una estirada de samarreta. Instants després, Fran Pérez ha avisat amb un xut molt potent des de 25 metres que ha desviat Palop a servei de cantonada. Com a tots els partits del Lleida, Iñaki també ha hagut de fer gala dels seus reflexos amb una gran palometa després d’un xut des de 30 metres. El mateix Iñaki ha estat atès per les assistències i ha rebut la groga per perdre temps. Guillem Naranjo ha volgut dir la seua baixant una pilota a la frontal i que ha sortit fregant el pal de Palop. El gol del Torrent ha arribat mitjançant un servei de cantonada rematat per Adri Pérez al 87 (1-0). El primer canvi del Lleida ha arribat al minut 88 on ha entrat Efe. El conjunt entrenat avui per Cortés ha intentat tirar d'èpica, però al no ho han aconseguit i l’àrbitre ha xiulat el final del partit.
Amb aquesta derrota el Lleida se situa 11è amb 44 punts i, per tant, en zona de ningú i ja sense opcions de Play-Off. La setmana vinent rebrà l’Espanyol B en l’últim partit al Camp d’Esports.