L'AEM no troba el camí del gol en el debut al Camp d'Esports (0-0)
Les millors ocasions de l'AEM han arribat a la segona part, després d'una gran primera part del Cacereño
El partit ha començat amb una gran ocasió pel Cacereño, al minut 3, que ha aturat Lucía Alba amb una bona estirada i evitar el primer gol. El conjunt d'Extremadura ha dominat el joc durant la primera meitat sense grans ocasions, però trepitjant molt el camp de l'AEM.
Al minut 20, el Cacereño ha marcat, en una jugada a pilota aturada, però l'àrbitra ha anul·lat l'acció per fora de joc. L'AEM ha reaccionat i Noe ha buscat una passada per Evelyn, que l'ha deixat sola davant la portera rival i, en una posició de fora de joc molt discutible, l'àrbitra ha aturat l'ocasió de gol.
Després del pas per vestuaris, l'AEM ha canviat totalment la dinàmica del partit i ha tingut les dues ocasions més clares als primers cinc minuts, la primera per Vero Herrera sense encert i després Noe amb un xut alt.
El partit ha entrat en una fase amb el joc sense ritme per part dels dos equips, tot i un domini estèril de les lleidatanes. Targetes grogues per jugadores dels dos equips en accions per aturar accions dels rivals i els entrenadors que buscaven introduir alternatives al partit esgotant els canvis.
El partit ha arribat al tram final amb un Cacereño més ofensiu, però l'AEM s'ha defensat amb solvència i els dos equips han acabat empatant sense gols al Camp d'Esports.