Estrena frustrant de l'AEM al Camp d'Esports
L’AEM empata amb el Cacereño en un històric inici de lliga celebrat al Camp d’Esports. Les de Joan Bacardit van anar de menys a més en un partit marcat per les constants interrupcions i el bon joc local al segon temps
❘ lleida ❘ L’AEM encarava ahir el seu debut de lliga al Camp d’Esports amb la il·lusió d’estrenar un projecte fresc, amb cares renovades, un nou entrenador i una nova casa. Les lleidatanes, que arribaven invictes després de la pretemporada, van buscar mantenir la bona dinàmica, però un competitiu Cacereño va acabar frustrant, en part, un debut en el qual van anar de menys a més i es va saldar amb un 0-0.
Les del Segrià van saltar al terreny de joc amb un 3-4-1-2 i amb ganes de dominar el xoc, mantenint així una línia continuista de la gran versió que van mostrar durant la pretemporada. No obstant, la fèrria pressió de les extremenyes i la seua superioritat en els duels va anar decantant la balança al seu favor.
Amb el pas dels minuts, el Cacereño, a base de futbol directe, es va sentir còmode i va poder trobar les primeres ocasions. La més clara de la primera meitat va arribar al minut 15 amb una acció individual brillant de Midori que, a l’arribar a la línia de fons, va trobar Sara Carrillo dins de l’àrea, que sola davant de la porteria es va trobar amb una magnífica Lucía Alba, que va fer la seua primera parada de mèrit amb la samarreta lleidatana.
La pressió asfixiant i el joc dur de les visitants va minvar molt l’AEM que, malgrat intentar-ho, no podia plasmar el seu joc associatiu i treure la pilota jugada des de darrere. També va patir amb els constants intents de les centrals visitants (Arévalo, Matlou i Bella) per trobar l’esquena amb els desmarcatges elèctrics de Yorladiz, la jugadora rival més activa en atac, que va forçar diverses faltes a la zona de tres quarts, minvant així el ritme del partit.
El poc ritme va beneficiar al Cacereño i al 35’ es va trobar la segona gran acció del xoc. La protagonista va ser, de nou, la carrilera destra nipona Midori que, amb un gran dríbling, es va plantar dins de l’àrea, però la seua centrada no va trobar rematadora. L’AEM va resistir i va treure galons, aconseguint mantenir l’empat a zero fins al descans (0-0).
A la represa, el guió va canviar radicalment. Bacardit no va moure la banqueta, però amb uns ajustaments tàctics va ser capaç de donar al seu equip una cara totalment oposada a la que es va veure en el primer temps. Les del Segrià van sortir del vestidor amb moltíssim ímpetu. Van apujar la pressió, van començar a trobar-se unes a les altres i el seu futbol va passar per sobre d’un Cacereño que va fer dos o tres passes enrere. D’aquesta manera, el bon joc lleidatà va implicar bones ocasions.
La primera va arribar al minut 46, tot just començar el segon temps; amb una rematada de Vero Herrera que, sola al segon pal, no va poder donar-li direcció i es va acabar perdent per sobre del travesser de la porteria defensada per Delia. Poc després, al 50, l’AEM va fer gala d’una magnífica combinació: Eveleyn va rebre l’esfèric a la banda esquerra i amb molta facilitat va començar a superar rivals. Una després de les altres, les defensores extremenyes eren driblades per la canària que va acabar filtrant una passada per a Noe i aquesta no va aconseguir dirigir bé el seu xut.
La centrecampista, i màxima golejadora de l’AEM la temporada passada, va apostar per la potència abans que la col·locació i la pilota es va tornar a perdre per sobre de la porteria visitant. Amb l’AEM brillant sobre la gespa del Camp d’Esports, Bacardit va donar entrada a Cintia Hormigo per Blasco, que havia vist una targeta al minut 52. Ernesto Sánchez també va moure la banqueta al 64. Van entrar al partit Ida i Leivis per acabar amb el setge lleidatà i, en part, van aconseguir la seua comesa.
El xoc va entrar en una fase d’interrupcions constants fruit de la duresa dels duels i faltes d’extrem rigor assenyalades per la col·legiada, gairebé sempre a favor dels interessos visitants. Va ser definitiva la pausa d’hidratació, que va arribar a falta de 15 minuts per al final i va sentenciar el ritme del xoc. Tots dos conjunts van llançar uns últims atacs que van acabar en no-res, fruit de l’extrem desgast, tancant així el partit amb el mateix resultat amb què va començar: 0-0.