El Lleida s’imposa per 1-5 a l’Inter Mangraners
Els de Lamesa es retroben amb les golejades a Magraners
El Lleida s’ha imposat per un de contundent 1-5 a l’Inter Mangraners en un partit dominat pels de Lamesa, que han recuperat la seua millor versió golejadora. Adri Fernández, amb un hat-trick, ha estat un dels grans protagonistes del partit, en una victòria que permet als lleidatans mantenir-se líders del grup de Quarta Catalana amb ple de victòries.
El partit ha començat amb un Lleida alt en atac, arribant en el minut 3 el primer xut d’Adri Fernández i amb Nadir treient-l’amb una gran estirada. En el minut 18, una falta directa del 10 del Lleida, ha acabat en el fons de la xarxa i ha obert el marcador (0-1). Els de Lamesa han continuat buscant ocasions i, al 34, una volea creuada de Xavi Merino ha augmentat la distància al marcador (0-2).
La segona meitat n’ha iniciat amb un gol de José Luis Castillo en els primers instants de joc en el minut 50 de partit (0-3). Quatre minuts després, ha anotat l’Inter Mangraners, mitjançant Alpha, per retallar distàncies després d’una falta directa. En el minut 68, Adri ha tornat a marcar, aquesta vegada des del punt de penal, ampliant novament l’avantatge del seu equip (1-4). I en el minut 80, el mateix Adri ha completat el seu hat-trick amb una nova diana, sentenciant pràcticament el partit i arrodonint una gran actuació individual.
El Lleida segueix líder del seu grup de la Quarta Catalana amb ple de victòries.