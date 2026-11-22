L’Atlètic Lleida no passa de l’empat contra la Montanyesa (1-1)
Els de Beltrán han sumat un gran punt a domicili davant d’un conjunt imbatut a Nou Barris
Els lleidatans han sumat un punt al camp de la Montanyesa (1-1) en un partit que s’havien avançat just abans del descans gràcies a un gol de Moha. Tot i disposar d’ocasions per ampliar l’avantatge, els locals han acabat trobant l’empat al minut 80 amb una falta directa.
El partit ha començat amb un joc pausat, sense domini de cap dels dos equips. Al 40, els lleidatans han començat a gaudir d’ocasions mitjançant dos voleies de Juan Agüero i Moha, que ha acabat traient el porter barceloní. A escassos minuts del final de la primera part, una passada de la mort de Youssef ha permès a Moha obrir el marcador (0-1).
La segona meitat ha iniciat amb una falta de la Montanyesa que, entre Puyod i Gerard, l’han salvat sobre la línea. Els de Beltrán no s’han volgut quedar de braços creuats i, al 62, mitjançant un servei de cantonada, Jaume Pascual ha estavellat una pilota al travesser. Els de Nou Barris han portat el ritme de la segona part i, al 80, amb una falta directa han posat l’empat (1-1).
Amb aquest empat, l’Atlètic Lleida escala fins a la tercera posició i la setmana que ve tornarà al Camp d’Esports per enfrontar-se al Vilassar.