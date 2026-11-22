Victòria del Lleida per ratificar el liderat davant del Pardinyes B (2-0)
Els de Lamesa segueixen invictes a la 4a catalana
El Lleida s’ha imposat al Pardinyes (2-0) en un partit dominat pels de Lamesa, que han trobat en Adri Fernández el seu gran protagonista. Amb dos gols, un a cada meitat, el davanter ha encarrilat una victòria que ha fet justícia al domini local.
El partit ha començat amb un Lleida dominador, que ha portat la iniciativa des dels primers minuts, davant d’un Pardinyes ben posicionat defensivament i que ha sabut resistir les primeres envestides locals. Els de Lamesa, però, no han deixat d’insistir i han generat diverses ocasions de perill, amb múltiples rematades d’Adri i José Luis. La insistència ha tingut recompensa al minut 40, quan Adri Fernández ha aconseguit obrir el marcador i avançar els locals (1-0).
A la represa, el guió s’ha mantingut amb un Lleida que ha sortit decidit a ampliar distàncies. Els del Camp d’Esports han continuat buscant la porteria rival, però s’han trobat amb un Jordi Gaona molt encertat, que ha evitat que els locals ampliessin l’avantatge en diverses ocasions.
Finalment, al minut 64, Adri Fernández ha tornat a aparèixer per signar el seu doblet amb un gran xut que ha acabat al fons de la xarxa (2-0). Amb el marcador favorable i un partit marcat per diverses interrupcions en els darrers minuts, s’ha arribat al final del matx amb la victòria del Lleida.
El Lleida suma ja vuit victòries de vuit possibles i segueix líder invicte del grup 29 de la Quarta Catalana.