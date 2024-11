Manel Merola Serrando

Ha mort cristianament el 8 de novembre del 2024 als 88 anys.

Estimat padrí, és hora de dir-nos un fins aviat. Però diuen que una persona no marxa si encara ets present en el pensament de moltes persones. Et feies estimar per tothom, amant i apassionat del dia a dia. Tu, padrí, estaràs present en cada partit del Lleida, en cada esmorzar els dissabtes, en les converses de política en què tu ets un apassionat.També en els cors dels Armats dels Dolors i amb les bitlles. T’estimem.La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 10, a les 11.15 hores,a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.