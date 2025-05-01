Ramona Ymbernón Tarrida

(MONCHA)

Ha muerto cristianamente el día 30 de abril de 2025 a los 88 años.

Su esposo Juan Fernández Coll; hijos Patricia y Ramón, Renata y Adolfo, Joan Andreu y María José, Luis y Nené; nietos Renée, Carlota y Edgar, Joan, Albert, Andrea y Max; biznietos Hugo y Enzo; hermanos María Andrea (†), Álvaro (†) y Alicia; cuñados, sobrinos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy jueves día 1, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Joan de Lleida, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 1 de mayo de 2025 )