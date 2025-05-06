Sebastià Caselles Brescó
Ens ha deixat als 72 anys.
La seva dona, Montse Miranda; els seus fills, Gal·la i Germán, Walter, Alba i Cristian; la seva germana, Carme i Bill; els seus nets, Gael i Gaston; cunyats, cosins i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua.
La família els rebrà avui dimarts al tanatori de Penelles.
La cerimònia tindrà lloc demà dimecres dia 7, a les 11.00 hores, a l’església de Penelles.
( D. M. : Sala de Vetlles de Penelles. Penelles, 6 de maig del 2025 )