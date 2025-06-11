FranciscoDomenech Buendia

Ha fallecido cristianamente el día 9 de junio a los 83 años.

Su esposa Carmen Fernández; hijos e hija, Fina, Francisco y Carmelo; hijo e hijas políticas Joan Carles, Marga y Rosa; nietos y nietas, Iván, Joel, Laia, Marina, Christian y Arantxa; biznieto Liam y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy miércoles día 11, a las 11.15 horas, en la iglesia parroquial de San Agustín.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 11 de junio de 2025 )