Mercè Cabré Macarulla
VÍDUA DE JOSEP PUEYO FERRER
Ha mort cristianament el dia 17 de juny als 92 anys.
La seva filla, Mercè; nets, Xavier i Maria, i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dijous dia 19, a les 11.30 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 19 de juny del 2025 )