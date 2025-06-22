SEGRE
ÚLTIMA HORA

Els Bombers treballen en un incendi en un pis al barri de Cappont de Lleida

Maria Besora Barcons

VÍDUA DE MIQUEL EGEA TUGUES

Ha mort cristianament el dia 21 de juny del 2025 als 99 anys.

Les seves filles, M. Àngels i M. Teresa; fill polític, Josep Maria; nets, besnets, neboda i família tota us agraïm les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanem que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 23, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 22 de juny del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking