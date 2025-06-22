Maria Besora Barcons
VÍDUA DE MIQUEL EGEA TUGUES
Ha mort cristianament el dia 21 de juny del 2025 als 99 anys.
Les seves filles, M. Àngels i M. Teresa; fill polític, Josep Maria; nets, besnets, neboda i família tota us agraïm les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanem que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 23, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 22 de juny del 2025 )