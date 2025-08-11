Incendi en un càmping de la Costa Daurada: evacuades unes 1.700 persones en cremar caravanes i parcel·les
Els Bombers descarten víctimes i el SEM atén dos persones
Els Bombers treballen des d'aquest dilluns a la matinada en dos incendis al càmping Vendrell Platja que han obligat a evacuar unes 1.700 persones. Segons informa el cos d'emergències, no hi ha hagut cap víctima. L’avís del primer incendi s’ha rebut a les 03.17 h i, quan han arribat els Bombers, s’estaven cremant diverses caravanes amb un gran potencial. El cos, amb set dotacions, ha treballat en l’extinció del foc i a la vegada ha buscat possibles víctimes. L’incendi, ja controlat, ha cremat unes dotze caravanes en setze parcel·les. En un altre punt del recinte, s’ha originat un segon incendi, ja extingit, que ha cremat dues caravanes i un turisme en dues parcel·les. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès dues persones.
El càmping, que es troba al 95% d’ocupació, s’ha hagut de desallotjar completament, amb unes 1.700 persones evacuades de forma preventiva, segons informa Protecció Civil. La majoria dels usuaris ja han pogut tornar a les parcel·les.