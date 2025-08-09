Despertar-se diverses vegades durant la matinada: què significa segons la psicologia i com interpretar-ho
Un problema més comú del que es creu
Els despertars nocturns recurrents són un fenomen comú que afecta milions d’espanyols i pot ser indicatiu de diversos problemes psicològics subjacents. Segons els experts, factors com l’estrès crònic, l’ansietat, l’ús excessiu de dispositius electrònics i determinats hàbits alimentaris poden provocar aquestes interrupcions del son, comprometent seriosament la qualitat del descans nocturn. Quan aquests episodis es tornen freqüents i dificulten tornar a agafar el son, poden transformar-se en un problema d’insomni que requereix atenció mèdica especialitzada.
D’acord amb la Clínica Mayo, "despertar-se en meitat de la nit es coneix com a insomni i és un problema comú. Despertar-se en ple sonés una cosa que sol passar durant períodes d’estrès". Les conseqüències d’un descans inadequat van més enllà del cansament diürn, manifestant-se en irritabilitat, problemes de concentració, reducció de l’energia i confusió mental. Aquests efectes no només impacten en el rendiment diari, sinó que també poden desencadenar complicacions de salut més greus a llarg termini.
Un estudi recent publicat en Health Data Science, que va analitzar dades de son de 88.461 adults de la base britànica Biobank, va revelar que un descans nocturn deficient podria relacionar-se amb fins 172 malalties diferents. Aquesta investigació subratlla la importància crítica de mantenir patrons de son saludables com a part fonamental del benestar general.
Per què ens despertem durant la nit?
La doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna, explica que és normal que els adults puguin despertar-se fins a dos vegades per nit, encara que aquests episodis solen ser tan breus que generalment no els recordem. Això es deu que el cervell passa fases curtes abans d’iniciar un nou cicle de son. Tanmateix, quan aquests despertars es prolonguen i dificulten reprendre el descans, es recomana buscar assessorament mèdic per prevenir complicacions futures.
Entre les causes psicològiques més freqüents que pertorben el descans nocturn destaquen l’estrès crònic i la depressió. Según Johns Hopkins Medicine, "les persones amb insomni poden tenir un risc deu vegades més gran de desenvolupar depressió que els qui dormen bé a la nit. I entre les persones amb depressió, el 75% té problemes per agafar el son o romandre adormides". Aquesta relació bidireccional entre trastorns del son i problemes de salut mental crea un cicle difícil de trencar sense intervenció professional.
Un altre factor determinant en la interrupció del son és l’ús excessiu de dispositius electrònics, especialment abans de ficar-se al llit. L’exposició a la llum blava que emeten les pantalles interfereix directament amb la producció de melatonina, l’hormona responsable de regular els cicles de son-vigília. Aquest fenomen, cada vegada més comú en la nostra societat hiperconnectada, contribueix significativament als problemes d’insomni i despertars nocturns.
Impacte dels hàbits alimentaris en el descans nocturn
Els hàbits alimentaris inadequats representen una altra causa freqüent dels despertars nocturns. Les persones que pateixen reflux gastroesofàgic experimenten molèsties digestives que poden interrompre el son profund, especialment si consumeixen menjars copiosos o irritants abans de ficar-se al llit. Aliments com el cafè, l’alcohol, els picants o els cítrics poden empitjorar aquesta condició, provocant despertars freqüents durant la matinada.
La Fundació del Son dels Estats Units assenyala que la percepció de la qualitat del descans varia considerablement entre individus. "Es poden observar directament molts aspectes de la qualitat del son|somni. La forma en què un ho descriu o la informació que les proves i la tecnologia del son poden recopilar es classifica principalment en quatre elements diferents", indica aquesta organització. Aquests elements inclouen l’eficiència del son, la latència (temps que es tarda a dormir-se), la continuïtat i l’arquitectura del son (distribució de les fases REM i no-REM).
Estratègies per millorar la qualitat del son
Els experts en medicina del son recomanen diverses estratègies per combatre els despertars nocturns i millorar la qualitat del descans. Establir una rutina regular de son que inclogui horaris consistents per ajeure’s i aixecar-se, fins i tot els caps de setmana, pot ajudar a regular el rellotge biològic. Així mateix, crear un ambient propici per al descans —fosc, silenciós i amb temperatura adequada— afavoreix un son ininterromput.
La higiene del son també preveu limitar l’exposició a pantalles almenys una hora abans de ficar-se al llit i evitar estimulants com la cafeïna i l’alcohol en les hores prèvies al descans. En casos més greus, tècniques de relaxació com la meditació o la respiració conscient poden ajudar a calmar la ment i facilitar la conciliació del son després d’un despertar nocturn.
Per als qui pateixen trastorns del son persistents, els especialistes poden recomanar teràpies específiques com la teràpia cognitivoconductual per a l’insomni (TCC-I), que ha demostrat ser especialment eficaç per modificar pensaments i comportaments que interfereixen amb el descans adequat.
Quan s’ha de consultar a un especialista?
Si els despertessis nocturns es tornen crònics (ocorren tres o més vegades per setmana durant almenys tres mesos) i afecten significativament la qualitat de vida, és fonamental buscar l’orientació d’un professional sanitari. També s’ha de consultar quan aquests episodis venen acompanyats d’altres símptomes com roncs intensos, pauses respiratòries durant el son, moviments anormals o somnolència diürna excessiva, ja que podrien indicar trastorns més complexos com l’apnea del son o la síndrome de cames inquietes.
Els metges disposen actualment de diverses eines diagnòstiques, des de qüestionaris especialitzats fins estudis polisomnogràfics complets, que permeten avaluar amb precisió la naturalesa i gravetat dels problemes del son. Un diagnòstic primerenc i un tractament adequat poden prevenir complicacions majors i millorar substancialment la qualitat de vida dels qui pateixen aquests trastorns.
En definitiva, els despertars nocturns freqüents no han de normalitzar-se ni ignorar-se, ja que representen un senyal d’alerta que el nostre cos emet davant de possibles desequilibris físics o psicològics. Fer atenció a aquests signes i adoptar mesures per millorar la qualitat del descans constitueix una inversió fonamental en la nostra salut integral.