María José Vilalta Escobar
Que morí cristianament el dia 21 de juny del 2025 havent rebut els SS i la BA a l’edat de 63 anys.
El seu germà, Fernando; tieta, cosines, cosins i tota la seva família i els seus molt estimats amics i amigues. Us preguem una oració i tenir-la sempre present en el vostre record.
La vetlla té lloc al Tanatori Pere III, sala A. Les exèquies tindran lloc demà dilluns dia 23, a dos quarts d’una del migdia, a l’església de Sant Domènec de Balaguer.
( Balaguer, 22 de juny del 2025 )