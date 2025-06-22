SEGRE
María José Vilalta Escobar

Que morí cristianament el dia 21 de juny del 2025 havent rebut els SS i la BA a l’edat de 63 anys.

El seu germà, Fernando; tieta, cosines, cosins i tota la seva família i els seus molt estimats amics i amigues. Us preguem una oració i tenir-la sempre present en el vostre record.

La vetlla té lloc al Tanatori Pere III, sala A. Les exèquies tindran lloc demà dilluns dia 23, a dos quarts d’una del migdia, a l’església de Sant Domènec de Balaguer.

( Balaguer, 22 de juny del 2025 )

