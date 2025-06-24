Antonio Hernando Bernal
Ha mort cristianament el dia 23 de juny del 2025 als 81 anys.
La seva esposa Maria Dolors; fills: Sergi i Ivan; filles polítiques: Fanny i Eva; nets: Jenny, Elsa i Jon; germana Aurora; cunyats, nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimecres dia 25, a les 11.30 hores, a la sala Ecumènica del Tanatori Jardí de La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 24 de juny del 2025 )