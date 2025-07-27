SEGRE

Teresa Griñó Florejachs

VÍDUA DE MANUEL MÁRQUEZ NAVARRO

Descansà en pau el dia 26 de juliol del 2025 als 97 anys.

Les seves filles, Josefa (†) i Teresa; fills polítics, Pedro i Ricardo; nets, Glòria, Màxim i Mercè; nets polítics, Duda i Marc; cosins, nebots polítics i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 27 de juliol del 2025 )

