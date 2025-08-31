Pilar Coll Buenaventura

VIUDA DE JOSEP PIFARRÉ PUJOL

Ha fallecido el día 30 de agosto de 2025 a los 85 años.

Sus hijos, Antonio y Anna, Carmen y Josep, Josep y Marta, Albert y Raquel; nietos, sobrinos, demás familia y la razón social PATATAS PIFARRÉ piden una oración por su descanso.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana lunes día 1 de septiembre, a las 9.45 horas, en la Parroquia Mare de Déu de Montserrat.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 31 de agosto de 2025 )