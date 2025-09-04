Evaristo Plana Latorre

(HOSTAL ISIDRO DE PUENTE DE MONTAÑANA, HUESCA)

Ha fallecido el día 3 de septiembre a los 63 años.

Su esposa, Ana; su madre, Pilar; hermanos, Isidro e Imma, Mª Pilar e Iván,Mª Carmen y David: sobrinos, Marta, Albert, Laia y Alba.

El entierro será en la parroquia de San Armengol de Puente de Montañana hoy jueves 4 de septiembre, a las 18.00 horas.

Para dar las muestras de condolencias, la familia estará en el tanatorio de Benabarre el jueves 4 de septiembre de las 11.00 h a las 13.00 h.

( D. M. : Tanatorio de Benabarre. Puente de Montañana, 4 de septiembre de 2025 )