Joaquim Simó Ballesté
Ha mort el dia 30 d’octubre del 2025 als 94 anys.
La seva esposa, Magdalena Arbós; fills, Rosa Mari i Enric, Joaquim i Maria del Mar, Toni, Magda i Àlex, Eduardo i Mònica; nets, Maria, Enric, Mar, Quim, Jordi, Paula, Alejandro, Álvaro i Isabela i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 31 d’octubre del 2025 )