Miquel Ruiz Español
Ha mort cristianament el dia 5 de novembre del 2025 als 81 anys.
La seva esposa, Palmira; fills, Oscar i Cristina; nets, Anna i Edu; nebots, família tota i la raó social Pal de Rosa agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 7 a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 6 de novembre del 2025 )